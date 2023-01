Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Alleinunfall

Fulda. Ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (09.01.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 7:30 Uhr die L3143 von Kämmerzell kommend in Richtung Fulda. In einer Kurve in Höhe KM 4,0 verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam ins Schleudern. Anschließend rutschte er links von der Fahrbahn einen Abhang herunter. Das Fahrzeug kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Unfall

Eichenzell. Eine 31-jährige Skoda-Fahrerein aus Kalbach wurde bei einem Unfall am Montag (09.01.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 11:10 Uhr die L3207 von Döllbach kommend in Richtung Uttrichshausen. In einer Rechtskurve verlor sie aus noch unklarer Ursache auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Lkw-Fahrer. Aufgrund des Aufpralls kam die Skoda-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte im dort befindlichen Graben auf die rechte Fahrzeugseite. Sie wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (09.01.) erlitt eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen kurz nach 12 Uhr aus ihrer Hofeinfahrt rückwärts in die Ellerstaße in Fahrtrichtung Weyherser Weg einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Hyundai-Fahrerin. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Großenlüder. Bei einem Unfall am Montag (09.01.) erlitten eine 44-jährige Nissan-Fahrerin und ein 66-jähriger Audi-Fahrer - beide aus Großenlüder - leichte Verletzungen. Die Nissan-Fahrerin befuhr gegen 17:50 Uhr in Bimbach die Straße "Am Auacker" in Fahrtrichtung Fuldaer Straße und wollte nach derzeitigem Kenntnisstand auf diese einbiegen. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Audi-Fahrer, der die Fuldaer Straße in Richtung Großenlüder befuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Salzschlirf. Ein schwarzer BMW wurde am Dienstag (10.01.) von einem unbekannten Fahrzeugführer an der linken hinteren Seite beschädigt. Der BMW war in der Zeit zwischen 7:00 Uhr bis 7:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Riedstraße ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Alheim-Heinebach. Am Montag (09.01.), gegen 19 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Rotenburger mit einem Citroen die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim-Heinebach. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer aus bislang unklarer Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts auf den dortigen Grünstreifen. Anschließend übersteuerte der Pkw, geriet ins Schleudern und endete im linksseitigen Flutgraben. Aufgrund des aufgeweichten Bodens kippte der Citroen dabei auf die rechte Fahrzeugseite und kam letztendlich entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Beifahrerseite zum Liegen. Es entstand Gesamtsachschaden von etwa 2.000 Euro. Der 34-jährige Fahrer wurde leichtverletzt ein Krankenhaus verbracht.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell