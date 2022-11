Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandmeldealarm in Pflegeheim und Unfall auf Baugerüst

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Brandmeldealarm in einem Pflegeheim in der Oskar-Niemöller-Straße wurden die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern am Freitag um 11:47 Uhr alarmiert. Nachdem das erste Löschfahrzeug nach sechs Minuten eingetroffen war, ging ein Trupp sofort zur Erkundung in das Gebäude vor. Hier konnte dann nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden, die automatischen Brandmelder hatten aufgrund von Kochdünsten im Küchenbereich den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr brauchte nicht tätig werden und nach ca. dreißig Minuten hieß es Einsatzende für alle eingesetzten Kräfte.

Bereits am Donnerstag musste die Feuerwehr zu einer Baustelle in die Hegestraße ausrücken. Hier war es gegen 13:00 Uhr auf einem Baugerüst zu einem Arbeitsunfall gekommen. Da die genaue Lage vor Ort zunächst unklar war, entsandte die Kreisleitstelle auch die Drehleiter zum Einsatzort. Nach einer ersten Erkundung wurde die verletzte Person durch die Feuerwehr auf dem Gerüst erstversorgt. Der Patient konnte dann in Begleitung der Einsatzkräfte das Baugerüst eigenständig verlassen. Im Rettungswagen wurde er weiter versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach fünfundvierzig Minuten beendet. Die Polizei war zur Unfallaufnahme ebenfalls vor Ort.

