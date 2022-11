Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall und Heimrauchmelder

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Montag, 14.11.2022 um 17:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Körner- und Heilkenstraße alarmiert. Hier war es zu einem Alleinunfall mit einem Roller gekommen. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut und die Fahrbahn anschließend gereinigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde in der Nacht zum Dienstag um 04:29 Uhr aus den Betten alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Die entsprechende Wohnung wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet. Der Angriffstrupp und der Einsatzleiter kontrollierten anschließend die Wohnung auf ein Schadenereignis. Dieses lag allerdings nicht vor und der Rauchmelder hatte ohne entsprechenden Grund ausgelöst. Das Gerät wurde demontiert und deaktiviert. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

