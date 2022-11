Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Hubschrauberlandung am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Donnerstag, 10.11.2022 um 08:23 Uhr zu einer Hubschrauberlandung von "Christoph Rheinland" in der Ringstraße alarmiert. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde der Parkplatz unterhalb der Ringstraße als Landeplatz vorgeschlagen. Der Grund für den Einsatz des Hubschraubers war allerdings kein akuter medizinischer Notfall, sondern ein Transport einer Patientin zu einer Organtransplantation in einer Fachklinik in Hannover. Durch einen Krankentransportwagen wurde die Person zu Hause abgeholt und dem Landeplatz zugeführt. Die Landung und der Start des Hubschraubers wurden durch die Einsatzkräfte abgesichert. Der Einsatz konnte nach guten 1,5 Stunden beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell