Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - vier Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag, 28.10.2022 um 16:29 Uhr zu einer Technischen Hilfeleistung in der Mühlenfeldstraße alarmiert. Hier hing ein Kind mit einem Arm in einem gekippten Fenster fest. Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren allerdings nicht mehr erforderlich, da der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst das Kind aus der Zwangslage unverletzt befreien konnte. Der Einsatz wurde nach 20 Minuten abgebrochen.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Samstag, 29.10.2022 um 11:21 Uhr zu einem Kaminbrand in der Straße "Schöllinger Feld" alarmiert. Ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Witten hatte aus dem Wohn- und Industriegebäude eine starke Rauchentwicklung aufsteigen sehen und deswegen richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Das mittlerweile verrauchte Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte komplett geräumt. Die einzelnen Etagen wurden von den Einsatzkräften mit Wärmebildkameras und Kleinlöschgerät kontrolliert. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete im Kellergeschoss die Revisionsklappe und führte eine Brandbekämpfung mittels Pulverlöscher durch. Parallel wurde der Kamin durch einen Trupp gekehrt. Hier musste der vorgehende Trupp allerdings mittels Absturzsicherung arbeiten, da die Drehleiter an dem rückwärtigen Gebäude nicht in Stellung gebracht werden konnte. Das Gebäude wurde anschließend mittels Lüfter vom Brandrauch befreit. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort. Der Einsatz konnte nach guten drei Stunden beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Sonntag, 30.10.2022 um 15:29 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße alarmiert. Hier war es in einer Wohnung zu einem Wasseraustritt aus der Zimmerdecke gekommen. Die Ursache konnte in einem darüber liegenden Badezimmer festgestellt werden. Da der betroffene Mieter schon den Haupthahn abgeschiebert hatte, wurde durch die Feuerwehr nur noch der entsprechende Bereich stromlos geschaltet und es wurde telefonischer Kontakt mit der Immobiliengesellschaft aufgenommen. Die Rufbereitschaft des zuständigen Energieversorgers war ebenfalls vor Ort. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach guten 90 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde zum 17:47 Uhr zu unklaren Brandgeruch im Bereich "Im Hegte" alarmiert. Eine ausgiebige Erkundung in dem genannten Bereich, sowohl fußläufig als auch über die Drehleiter, brachte allerdings kein Brandereignis zum Vorschein. In Absprache mit der Polizei wurde dieser Einsatz daraufhin nach 30 Minuten abgebrochen.

