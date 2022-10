Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Donnerstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Donnerstag, 20.10.2022 um 08:42 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Wilhelm-Röntgen-Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die Einsatzfahrt allerdings abbrechen, weil die Person selbstständig die Tür öffnen konnte. Der Einsatz wurde nach 10 Minuten abgebrochen.

Die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurde um 11:17 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Hauptstraße alarmiert. Hier musste eine Person schonend aus ihrer Wohnung gerettet werden. Diese wurde über die Drehleiter ins Freie gebracht und dort dem bereitstehenden Rettungswagen übergeben. Einsetzende für alle Kräfte nach guten 90 Minuten.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden um 19:04 Uhr zu einem Brandmeldealarm in eine Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den vorgehenden Trupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder aufgrund eines Kabelbrandes an einem Wasserkocher ausgelöst hatte. Der weitere Betrieb des Gerätes wurde untersagt und die Einsatzstelle nach einer halben Stunde an einen Verantwortlichen übergeben.

