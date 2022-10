Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Kraftstoffspur und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots)

Erneut wurde die Löscheinheit Esborn zu einer Kraftstoffspur alarmiert. Diesmal ging es am Donnerstag, 13.10 2022 um 18:35 Uhr in die Hermann-Henning-Straße. Hier war aus einem abgestellten Pkw Diesel ausgelaufen. Der Halter des Fahrzeuges hatte schon Maßnahmen ergriffen, sodass durch die Einsatzkräfte nur noch Warnschilder aufgestellt worden sind. Abschließend wurde die Einsatzstelle nach 45 Minuten an den Stadtbetrieb übergeben.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden um 19:32 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Wohnheim in der Nachtigallstraße alarmiert. Durch die ersten Kräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Rauchmelder hatte aufgrund von Wasserdampf aus der Dusche ausgelöst. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und die Kräfte konnten nach 20 Minuten den Einsatz beenden.

