FW-EN: Wetter - Alleinunfall am Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Freitagabend um 22:06 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Hier war aus ungeklärter Ursache im Innenhof des Berufsbildungswerkes ein Baum in brannt geraten. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht. Parallel wurde eine Person aus dem Gebäude gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Diese ...

