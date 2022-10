FW-EN: Wetter - Festakt anlässlich der Verabschiedung von B. Danz aus der Wehrleitung und Ernennung von P. Roschin

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Eine wirklich herausragend bedeutsame Veranstaltung für die städtische Feuerwehr fand am vergangenen Mittwoch, den 29.09.2022, in der Elbschehalle im Stadtteil Wengern statt. Es handelte sich um die Verabschiedung von Herrn Stadtbrandinspektor Benedikt Danz aus dem Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr). Gleichzeitig wurde Benedikt Danz von seinem Amt als Stellvertretender Leiter der Feuerwehr entbunden.

Dies bedeutete nicht nur eine Zäsur für eine Funktion von großer Bedeutung für die gemeindliche Verwaltung. Zugleich endete für Benedikt Danz und die Kameradinnen und Kameraden der FF Wetter (Ruhr) die 46-jährige Epoche, in der er als aktiver Feuerwehrmann seinen Dienst für die Allgemeinheit geleistet hat. Schon 1976 trat er in die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) ein und legte eine beeindruckende Karriere in diesem Ehrenamt an den Tag. Bereits 1999 wurde er zum Stellvertretenden Leiter der Feuerwehr ernannt. 23 Jahre lang lenkte Benedikt Danz so die Geschicke der FF Wetter (Ruhr) von diesem Amt aus als Ehrenbeamter. Eine Leistung, auf die er zu Recht stolz sein kann und die ein enormes Maß an Engagement, Disziplin und Aus- und Fortbildungsbereitschaft unterstreicht.

Nicht von ungefähr wurde Benedikt Danz im Verlaufe seiner Laufbahn unter anderem ausgezeichnet mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold, dem Feuerwehrehrenkreuz in Gold, der Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren NRW und der Sonderstufe der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr. Dies sind Dekorationen, die nur die wenigsten Feuerwehrleute, egal ob im Haupt- oder Ehrenamt, vorweisen können.

Entsprechend dankten Bürgermeister Frank Hasenberg, Leiter der Feuerwehr Ralf Tonetti und Ehrenwehrführer Detlef Fuge in ihren Reden Herrn Danz für seinen unermüdlichen Einsatz und sein fortwährendes Fingerspitzengefühl bei der stellvertretenden Leitung einer Feuerwehr, die Gefahrenabwehraufgaben für eine immerhin ca. 28.000 Einwohner große Stadt ausübt. Mit den besten Wünschen für seinen Ruhestand wurde Benedikt Danz nun in die Ehrenabteilung der FF Wetter (Ruhr) überstellt - die Redner wussten zuvor aber noch einige spannende und amüsante Anekdoten über die lange Zeit ihrer Zusammenarbeit mit Bene zum Besten zu bringen. Auch die Löscheinheit Wengern, welche Herrn Danz Stammeinheit gewesen ist, wusste ihn mit einer persönlichen Geste an die jahrzehntelange Zeit zu erinnern, in der er die Feuerwehr prägte.

Selbstverständlich standen aber auch Herrn Danz noch Abschiedsworte zu, in denen er sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie das Verständnis seiner Familie und seines Arbeitsgebers für die umfangreichen Anforderungen, die das Amt in ihn stellte, bedankte. Er betonte zudem, wie herausfordernd sich künftige Einsatzszenarien vor allem durch den Klimawandel für die Feuerwehren gestalten werden. Hier sei eine motivierte und personell breit aufgestellte Mannschaft unverzichtbar, für deren Erhalt und Ausbau fortwährend zu sorgen sei.

Die gesamte Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) bedankt sich noch einmal für den von Herrn Stadtbrandinspektor Danz geleisteten Einsatz! Wie viele Zeit, Arbeit und Hingabe er in die Feuerwehr investierte, ist kaum ermessbar. Noch einmal betont werden soll, dass er sein Amt ehrenamtlich bekleidete und damit seinen Dienst für die Sicherheit der Menschen unentgeltlich leistete.

Erfreulich ist, dass sich ein Kamerad aus den Reihen der Löscheinheit Grundschöttel bereiterklärt hat, das frei gewordene Amt zu übernehmen: Herr Stadtbrandinspektor Peer Roschin wird fortan als Stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) fungieren. Er wurde hierzu nach Ablegung des Amtseides vom Bürgermeister ernannt und zudem in den Status als Ehrenbeamter berufen. Peer Roschin, der jahrelange Erfahrung unter anderem durch Führungsfunktionen in der Löscheinheit Grundschöttel sowie danach des Löschzuges II aufweist, gebührt Dank dafür, dass er ehrenamtlich dieses anspruchsvolle Amt ausüben wird. Der Bürgermeister wünschte ihm hierfür immer viel Erfolg, woran sich die FF Wetter (Ruhr) gern anschließt.

Abgerundet wurde die festliche Veranstaltung durch die professionelle musikalische Begleitung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel und die Essensausgabe durch Kameraden der Feuerwehr Gevelsberg, wofür sich die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) sehr bedankt. Als nette Trivia sei erwähnt, dass drei erfahrene Dudelsack-Spieler aus Soest im Auftrag der Löscheinheit Wengern traditionelle schottisch Klänge einstreuten, da bekannt ist, dass Herr Danz dieser Musik sehr zugetan ist.

