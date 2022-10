Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Vormittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern wurden am Dienstag, 04.10.2022 um 11:00 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Betreuungseinrichtung in der Hartmannstraße alarmiert. Durch den Angriffstrupp konnte schnell Entwarnung gegeben werden. In einer Wohngruppe hatte ein Rauchmelder ausgelöst, da in diesem sich Fruchtfliegen eingenistet hatten. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und alle Einsatzkräfte konnten diesen nach 25 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell