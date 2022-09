Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder rettet Leben

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Mittwoch, 28.09.2022 um 23:29 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Wolfgang-Reuter-Straße alarmiert. Ein Nachbar hatte diesen wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert, da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung aus den geschlossenen Fenstern der Erdgeschosswohnung festgestellt werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befanden, wurde durch die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und der Angriffstrupp ging zur Erkundung vor. Um zu verhindern, dass der Brandrauch sich im Treppenhaus ausbreitete, wurde ein Rauchschutzvorhang gesetzt. Eine Person konnte schlafend aufgefunden werden. Diese wurde ins Freie gebracht und dem anwesenden Rettungsdienst übergeben. Die Ursache der Rauchentwicklung konnte in der Küche schnell gefunden werden. Hier standen auf dem Herd ein Topf und eine Bratpfanne. Diese wurden durch den Trupp nach draußen befördert. Die Wohnung wurde anschließend noch vom Brandrauch befreit. Der Mieter konnte nach einer kurzen Sichtung durch den ebenfalls anwesenden Notarzt in der Wohnung verbleiben. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte beendeten den Einsatz nach guten 70 Minuten.

