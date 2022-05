Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit 65.000 Euro Sachschaden

Borgentreich (ots)

In Borgentreich ist es auf der Marktstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Den Schaden an den beiden Unfallautos schätzt die Polizei auf 65.000 Euro.

Am Sonntag, 08. Mai, fuhr gegen 05.45 Uhr ein 54-jähriger Mann aus Bad Karlshafen mit seinem Daimler-Benz auf der vorfahrtberechtigten Marktstraße. Als er an der abknickenden Vorfahrt geradeaus Richtung Lehmtorstraße fahren wollte, fuhr ein Audi von der Gossenstraße aus auf die Vorfahrtstraße, ohne dem Daimler-Benz die Vorfahrt zu gewähren. Der Audi prallte mit der Front gegen die rechte Fahrzeugseite des Daimler-Benz. Der Mercedes-Benz drehte sich einmal seitlich, stieß gegen einen Baum und eine Hauswand. Der Mercedes-Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 22-jährige Audi-Fahrer aus Warburg und seine zwei weiteren Insassen blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt, nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell