FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und Unterstützung Rettungsdienst

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am Dienstag, 27.09.2022 um 20:53 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Oberwengerner Straße alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges war die entsprechende Halle schon komplett geräumt und der Einsatzleiter bekam die Information, dass ein mobiles Absauggerät in Brand geraten war, welches allerdings schon nach draußen gebracht worden war. Durch die Einsatzkräfte wurde die Anlage noch mittels Wärmebildkamera kontrolliert und es wurden Nachlöscharbeiten mittels Kleinlöschgerät durchgeführt. Die Einsatzstelle wurde nach einer guten Stunde an einen Verantwortlichen übergeben und die Kräfte rückten einsatzbereit ein.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde dann um 00:21 Uhr aus den Betten geholt. Der Rettungsdienst benötigte in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße Unterstützung beim Transport einer Person zu einem bereitstehenden Schwerlastrettungswagen. Die Tragehilfe wurde mit sechs Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach guten 70 Minuten beendet werden.

