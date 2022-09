Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Umweltschutzeinsatz am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Samstag, 24.09.2022 um 19:21 Uhr zu einem Umweltschutzeinsatz auf der Osterfeldstraße alarmiert. Hier hatte eine unbekannte Person an der Bushaltestelle Nordstrasse zwei Behälter mit Holzschutzlack verloren, welche nun auf 15 Meter auf der Fahrbahn verteilt waren. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde die Fahrbahn zunächst komplett gesperrt, um eine weitere Verteilung der Verunreinigung zu vermeiden. In Absprache mit der ebenfalls anwesenden Polizei wurde dann während des Einsatzes eine Fahrspur wieder freigegeben. Durch die ebenfalls alarmierte Bereitschaft des Stadtbetriebes wurden die Behälter aufgenommen und die Verunreinigung mit Bindemittel abgestreut. Die restlichen Farbreste konnten nach Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde mit Wasser verdünnt werden und dann der Kanalisation zugeführt werden. Der Einsatz konnte damit nach einer Stunde beendet werden.

