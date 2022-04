Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizeiliche Bilanz der Frühjahrsmesse 2022

Speyer (ots)

In der Zeit vom 08.04.2022 bis zum 24.04.2022 fand in Speyer die diesjährige Frühjahrsmesse auf dem Festplatz statt. Kräfte der Polizei Speyer bestreiften die erste Messe seit Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig. Um für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Messegelände jederzeit deutlich wahrnehmbar und ansprechbar zu sein, wurden mehrfach täglich Fuß- und Präventionsstreifen durchgeführt. Auch Jugendschutzkontrollen waren Bestandteil des polizeilichen Maßnahmenkonzepts. Die Polizei Speyer verzeichnete während der 17-tägigen Veranstaltung insgesamt 32 Einsätze. Dabei kam es zu 14 Körperverletzungsdelikten, einem Taschendiebstahl, zwei sexuellen Belästigungen sowie zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, bei dem ein Polizeibeamter einen Nasenbeinbruch erlitt. Darüber hinaus wurden sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei Verstöße gegen das Waffengesetz geahndet. Zwei der Einsätze endeten mit Ingewahrsamnahmen von jeweils einem Störer durch die Polizei. Die vorgenannten Zahlen belegen zwar einerseits eine geringe Anzahl an Eigentumsdelikten trotz des deutlich gestiegenen Besucheraufkommens - die polizeilichen Präsenzmaßnahmen dürften also durchaus Wirkung entfaltet haben. Andererseits stieg die Anzahl der Rohheitsdelikte im Vergleich zur letzten Frühjahresmesse 2019 erkennbar an. Hintergründe dieses Anstiegs dürften ein erhöhtes Besucheraufkommen, gelockerte Hygieneschutzbestimmungen und nicht zuletzt eine begrenzte Auswahl an Alternativveranstaltungen in der Region sein. Auffällig war zudem, dass bei 17 von 32 Einsätzen mindestens einer der Beteiligten alkoholisiert war und bei 22 Einsätzen Jugendliche oder Heranwachsende beteiligt waren. Die Polizei Speyer zieht trotz einer gestiegenen Anzahl von Einsätzen im Vergleich zur letzten Frühjahrsmesse insgesamt eine positive Bilanz. Die allermeisten Besucher feierten friedlich und gut gelaunt die erste Frühjahrsmesse seit drei Jahren.

