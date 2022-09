FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Donnerstagmorgen

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am Dienstag, 27.09.2022 um 20:53 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Oberwengerner Straße alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges war die entsprechende Halle schon komplett geräumt und der Einsatzleiter bekam die Information, dass ein mobiles Absauggerät in Brand geraten war, welches allerdings schon nach ...

