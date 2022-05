POL-PDLD: Langfinger gesucht

Germersheim (ots) - Am Samstagnachmittag hielt ein riesiger Bienenschwarm die Polizei in der Ysenburgstraße in Germersheim für kurze Zeit in Atem. Die Insekten wurden gegen 14:30 Uhr durch einen Anwohner gemeldet, da sie sich in seinem Garten niedergelassen hatten. Die Bienen wurden im Anschluss durch einen dazu gerufenen Imker fachgerecht entfernt. Verletzt wurden bei dem Einsatz weder Tier noch Mensch. Rückfragen ...

