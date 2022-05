Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim/Germersheim - Tieferlegung und veränderte Reifen führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis

Germersheim (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein VW Polo in der Neuen Landstraße in Rülzheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug mittels roter Fahrwerksfedern tiefergelegt wurde. Da der 18-Jährige Fahrer keinen Nachweis über die Zulässigkeit der Tieferlegung vorlegen konnte, ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. In der Samstagnacht kontrollierte die Polizei einen VW Golf im Römerweg in Germersheim. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 44-jährige Fahrzeugführer keine Bescheinigung für seine veränderten Reifen vorweisen konnte, sodass die Betriebserlaubnis ebenfalls erloschen ist. Gegen beide Fahrer wurde jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst.

