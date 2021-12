Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittler entdeckt gestohlenen Mercedes an der Weserspitze: 31-Jähriger mit Schreckschusswaffe festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Nachdem ein 25 Jahre alter Mercedes in der Nacht zum Montag im Kasseler Stadtteil Niederzwehren gestohlen worden war, führte die Fahndung der Polizei nach dem Wagen am gestrigen Dienstagnachmittag zum Erfolg. Ein Beamter des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei war wegen einer Ermittlung im Kasseler Stadtteil Wesertor unterwegs, als er den gesuchten Mercedes mit einem Mann am Steuer gegen 15 Uhr an der Weserspitze entdeckte. Das Kennzeichen des Wagens war dem Ermittler bekannt, da der Autobesitzer am Montagmorgen den Diebstahl der unverschlossenen E-Klasse bei der Polizei angezeigt hatte. Nachdem der gestohlene Mercedes auf einem Supermarktparkplatz in der Fuldatalstraße angehalten hatte, konnte die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Nord den Fahrer festnehmen. Einen Führerschein besitzt der 31-Jährige aus Kassel, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, nicht. Da er darüber hinaus offenbar unter Drogeneinfluss gefahren war, entnahm ein Arzt bei ihm eine Blutprobe. Zu guter Letzt fanden die Polizisten in der Jackentasche des mutmaßlichen Autodiebes eine geladene Schreckschusspistole, die sie sicherstellten. Der Mercedes wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Nachdem die Spurensicherung an dem Pkw erfolgt ist, kann der Besitzer sein Fahrzeug wieder in Empfang nehmen. Der 31-Jährige muss sich nun wegen Autodiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, "Trunkenheit im Verkehr" sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

