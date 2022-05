Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beinahezusammenstoß mit Gegenverkehr auf B 38

Niederhorbach B38; 13.05.2022, 10:30 Uhr (ots)

Bei Niederhorbach kam es am Freitag dem 13.05.22, gegen 10:30 Uhr, fast zu einem Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß. Eine 70-Jährige PKW-Fahrerin aus der VG Bad Bergzabern überholte auf der B38, zwischen Billigheim-Ingenheim und Niederhorbach an einer Steigung einen Pannen-LKW. Nach dem Einscheren bemerkte die Fahrerin, dass sie ebenfalls von einem Fahrzeug überholt wurde, obwohl dessen Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin den PKW im Gegenverkehr vermutlich nicht sehen konnte. Die 70-jährige Frau musste eine Gefahrbremsung und ausweichende Lenkbewegungen durchführen um dem überholenden PKW das unfallfreie Einscheren zu ermöglichen. Sowohl die 70 jährige Fahrzeugführerin als auch ihr 83-jähriger Beifahrer sind der Überzeugung, dass es ohne ihr Fahrmanöver zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem überholenden PKW und dem Gegenverkehr gekommen wäre. Aus diesem Grund wurde bei der PI Bad Bergzabern eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Die Polizei Bad Bergzabern nimmt in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen und bittet insbesondere die gefährdete Fahrzeugführerin oder den Fahrzeugführer des Gegenverkehrs sich bei der Polizei zu melden.

