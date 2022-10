Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - weitere zwei Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Freitagabend um 22:06 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Hier war aus ungeklärter Ursache im Innenhof des Berufsbildungswerkes ein Baum in brannt geraten. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht. Parallel wurde eine Person aus dem Gebäude gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Diese konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort verbleiben. Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen wurden die verrauchten Bereiche des Gebäudes natürlich belüftet. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Am Samstag, 08.10.2022 wurden die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Alt-Wetter um 13:03 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in die Straße "An der Kohlenbahn" alarmiert. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei verletzte Personen wurden durch die Feuerwehr zunächst erstversorgt und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Die Batterien der Fahrzeuge wurden abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut. Der Brandschutz an der Unfallstelle wurde sichergestellt. Die verunfallten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppfahrzeug aufgenommen. Durch den Stadtbetrieb wurden Warnschilder aufgestellt. Nach der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei wurde der Einsatz nach einer Stunde beendet.

