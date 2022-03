POL-HG: Mann mit Auto angefahren und geschlagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Kellerbrand 61440 Oberursel-Bommersheim, Lange Straße Donnerstag, 10.03.2022, 21:20 Uhr Am Donnerstagabend hatte es im Keller eines Einfamilienhauses in Oberursel-Bommersheim gebrannt. Am 10.03.2022 gegen 21:20 Uhr traf eine große Anzahl von Feuerwehrfahrzeugen in der Lange Straße in Oberursel-Bommersheim ein. Grund hierfür war ein brennender Keller. Das Feuer im Keller konnte durch die ...

mehr