Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zweimal Person hinter verschlossener Tür und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch um 10:54 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Osthausstraße alarmiert. Durch den Einsatzleiter wurde sich vor Ort laut bemerkbar gemacht, sodass die Bewohnerin doch selbstständig die Tür öffnete. Sie hatte lediglich tief und fest geschlafen. Die Einsatzstelle wurde an den Pflegedienst übergeben und der Einsatz war nach 20 Minuten beendet.

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden um 13:48 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Internat in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Einsatzleiter konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei Bauarbeiten hatte ein Rauchmelder im vierten Obergeschoss den Alarm ausgelöst. Der Einsatz wurde daraufhin nach einer halben Stunde abgebrochen und alle Kräfte rückten ein.

Die Löscheinheit Esborn wurde um 20:29 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Im Beile" alarmiert. Vor Ort war eine Person gestürzt und konnte nicht selbstständig die Tür öffnen. Durch die Feuerwehr wurde ein schadenfreier Zugang durch ein Fenster geschaffen. Die Person konnte an den Rettungsdienst übergeben und der Einsatz nach 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell