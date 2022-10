Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Containerbrand und Dieselkraftstoffspur

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Montag, 10.10.2022 um 22:59 Uhr zu einem Containerbrand in der Albringhauser Straße alarmiert. Nicht weit vom Gerätehaus entfernt war aus ungeklärter Ursache der Inhalt eines Altkleidercontainers in Brand geraten. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht. Für Nachlöscharbeiten musste der Container mittels Brechwerkzeug und einer Flex gewaltsam geöffnet werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Buschwerk und eine Stromstation verhindert werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach guten 90 Minuten beendet werden.

Früh aufstehen mussten dann die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Esborn am Dienstag. Um 05:00 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle in Schwelm diese zu einer Dieselkraftstoffspur auf der Wasserstraße. Durch die ausgerückten Kräfte wurde der Bereich zunächst erkundet und anschließend wurden Warnschilder aufgestellt. Zur Beseitigung der Verunreinigung wurde die Einsatzstelle an die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes übergeben und der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell