Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bahnhofstraße/Einbrecher setzen Gebäude unter Wasser

Coesfeld (ots)

Gewaltsam drangen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag der vergangenen Woche (23.6.) in ein leerstehendes Gebäude an der Bahnhofstraße ein. Es konnten Hebelspuren an Terrassentüren und offen stehende Fenster festgestellt werden. Im Inneren beschädigten die Unbekannten Wasserrohre in der Küche und dem Badezimmer. Weiterhin stahlen sie mehrere Schlüssel, die auf einem Tisch im Erdgeschoss abgelegt waren. Das Obergeschoss betraten die Unbekannten vermutlich nicht. Aufgrund der Menge des ausgelaufenen Wassers geht die Polizei davon aus, dass die Tatzeit vermutlich in den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 23.6., liegt und bitte Zeugen sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell