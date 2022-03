Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugin beobachtet Einbruchversuch - Täter fliehen

Ratzeburg (ots)

18. März 2022 | Kreis Stormarn - 17.03.2022 - Trittau

Am Donnerstag (17.03.2022) gegen 09:00 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Waldstraße in Trittau mehrere verdächtige Personen. Diese hatten sich Zugang zu einem Grundstück verschafft und machten sich an einem Fenster des Einfamilienhauses zu schaffen. Als die Täter die Zeugin bemerkten, versuchten sie zunächst sich zu verstecken, entschieden sich aber letztlich zur Flucht und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Personen können als männlich mit normaler Statur beschrieben werden. Der Phänotypus der Täter wird als "südländisch" benannt. Allesamt waren sie dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Personen geben? Konnten die Täter bei der Flucht beobachtet werden? Ist es bereits in den Tagen vor der Tat zu verdächtigen Situationen in Tatortnähe gekommen? Spuren- und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 8090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell