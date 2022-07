POL-WAF: Beckum. In Kneipe angegriffen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (09.07.2022) einen schwarzen Daimler Chrysler in Telgte angefahren und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz am Knickenbergplatz und wurde hinten links beschädigt. Hinweise zum Beteiligten bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen ...

