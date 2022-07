POL-WAF: Telgte. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Weil ein Hund gegen ein fahrendes Mofa gestoßen ist, stürzte am Samstag (09.07.2022, 20.51 Uhr) ein 67-jähriger Mann in Beckum. Der Mofafahrer war am Gewerbepark Grüner Weg Richtung Obere Breede unterwegs, als plötzlich ein Hund aus einem Garten auf ihn zugelaufen kam. Der Hund stieß gegen das Mofa, der Beckumer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, der Hund blieb unverletzt. Rückfragen zur ...

