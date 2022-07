POL-WAF: Beckum. Hund gegen Mofa

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 10.07.2022, 13.00 Uhr, fuhr eine 58-Jährige aus Lengerich in Ostbevern auf dem Lengericher Damm (K10) in Richtung Kattenvenne. Im Bereich der Bauerschaft Brock kam sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, schleuderte weiter und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt, Rettungskräfte ...

