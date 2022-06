Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Tasche aus Firmenwagen gestohlen

Birkenau (ots)

Die Scheibe eines weißen Mercedes Sprinters wurde am Donnerstag (09.06.) zwischen 8 Uhr und 12 Uhr in der Bergstraße eingeschlagen, um die Arbeitstasche des Handwerkers zu stehlen. Mit der Tasche sind Handy, Ausweispapiere und das Essen weggekommen, während der Handwerker Reparaturarbeiten in der nahegelegenen Schule ausgeführt hat.

Wer den oder die Täter gesehen hat und sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

