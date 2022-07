Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Widerstand gegen Rettungskräfte

Warendorf (ots)

Er hat die Besatzung eines Rettungswagens mit Dingen beworfen, aus diesem Grund ist die Polizei am Sonntag (10.07.2022, 03.30 Uhr) zu einem randalierenden Mann in einem Krankenhaus an der Spellerstraße in Oelde gerufen.

Wegen einer Verletzung hatte die Besatzung des Rettungswagens einen 28-jährigen Oelder in ein Krankenhaus gebracht. Schon während der Fahrt war der Mann den Einsatzkräften gegenüber sehr aggressiv und hielt sich nicht an ihre Anweisungen. In der Notfallambulanz begann der 28-Jährige zu schreien, wurde noch aggressiver und bewarf die Rettungskräfte mit zwei Mobiltelefonen.

Nach einer ärztlichen Untersuchung nahmen Polizisten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Polizisten und Rettungskräfte wurden durch den 28-Jährigen nicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell