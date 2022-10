Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Tragehilfe und drei Brandeinsätze

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden am Dienstag, 18.10.2022 um 19:47 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Heinrich-Kamp-Straße alarmiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen und der Gegebenheiten des Treppenhauses musste die Person schonend aus der Wohnung über die Drehleiter gerettet werden. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 90 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Mittwoch, 19.10.2022 um 07:08 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Angriffstrupp und den Einsatzleiter wurde der Bereich im vierten Obergeschoss kontrolliert. Dabei konnte eine leichte Rauchentwicklung festgestellt werden, welche durch ein brennendes Handtuch auf einer Lampe ausgelöst worden war. Das Feuer wurde vor Eintreffen der Feuerwehr schon durch Mitarbeiter gelöscht. Der Bereich wurde belüftet und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben. Der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden um 13:32 Uhr erneut zu einem Brandmeldealarm in der Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Diesmal hatte ein Rauchmelder in einem Toilettenbereich ausgelöst. Durch den vorgehenden Trupp konnte brennendes Toilettenpapier in dem Bereich festgestellt werden. Durch den Angriffstrupp unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht. Vorsorglich wurde vor dem Gebäude ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Nach der Belüftung wurde die Einsatzstelle einem Verantwortlichen übergeben. Der Einsatz konnte nach guten zwei Stunden beendet werden. Die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort und hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern, Alt-Wetter und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden um 17:30 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Esborner Straße alarmiert. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte aus einem leer stehenden Gebäude eine Rauchentwicklung gesehen und den Notruf abgesetzt. Nach der Erkundung des Einsatzleiters konnte die Ursache für die Rauchentwicklung schnell festgestellt werden. Aus ungeklärter Ursache waren mehrere Holzbohlen und Balken in Brand geraten. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht. Abschließend wurde der komplette Bereich mit Schaum abgedeckt. Nach den Aufräumarbeiten konnte die Einsatzstelle an die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes übergeben werden. Vorsorglich wurde über die Drehleiter der komplette Bereich des Daches mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Die Polizei war zur Straßensperrung und Ursachenermittlung vor Ort. Der Einsatz konnte nach guten drei Stunden beendet werden.

