Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mann schlägt mit Koffer nach Frau - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Polizei Marburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag, 07. Juni, um kurz nach 12 Uhr, in der Sommerstraße an der Bushaltestelle August-Bebel-Platz ereignete. Dort schlug ein noch unbekannter Mann nach einem kurzen verbalen Disput mit seinem Handgepäckkoffer nach einer Frau und flüchtete letztlich Richtung Umgehungsstraße. An der Einmündung Umgehungsstraße /Am Rosenmorgen verlor die Frau den Mann aus den Augen. Sie blieb bei dem Angriff augenscheinlich unverletzt. Das Opfer war zuvor mit dem Bus der Linie 2 aus der Innenstadt gekommen und an der Haltestelle August-Bebel-Straße ausgestiegen. Ob der Mann mit dem Koffer ebenfalls im Bus mitfuhr, steht nicht fest. Zu dem dann eskalierenden Streit kam es kurz vor der Straßenüberquerung. Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und von normaler, unauffälliger Statur. Er hatte schwarze, kurze Haare und war bekleidet mit einem blauen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose, dunklen Turnschuhen mit heller Sohle und hellblauer Schiebermütze. Sein Handgepäckkoffer auf Rollen war blau und hatte einen weißen Streifen. Wer kann aufgrund der Beschreibung der Person und des Koffers Hinwiese geben, die zur Identifizierung führen könnten? Wer war zur maßgeblichen Zeit in der Sommerstraße und hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell