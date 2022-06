Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kennzeichen gestohlen (06.06.2022)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 12 Uhr, in der Hagelrainstraße zwei Autokennzeichen gestohlen. Die Täter klauten die beiden Kennzeichenschilder "VS-DA 588", die sich an einem schwarzen VW Polo befanden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell