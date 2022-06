Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Unfall aufgrund Aquaplaning (05.06.2022)

Konstanz (ots)

Am Sonntag gegen 16:50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw Jaguar F-Type auf der A81 von Singen in Richtung Stuttgart. Kurz nach der AS Empfingen kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und daraus resultierendem Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den dortigen Wildschutzzaun. Hierdurch wurden 6 Zaunelemente beschädigt. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20´000 Euro. Die FFW Empfingen war mit drei Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die rechte Fahrspur bis etwa 18:20 Uhr gesperrt.

