POL-PDTR: Spaziergänger durch Hundebiss verletzt

Schweich (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstag, dem 25.09.2022, gegen 15:00 Uhr, einer Kundin des TEDI Markts in Schweich eine Geldbörse. Als Ablenkung stieß der Täter die Kundin an und entschuldigte sich bei ihr. An der Kasse bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse abhandengekommen war. Der Täter war in Begleitung von zwei weiteren jungen Männern, welche zuvor den Laden in unbekannte ...

