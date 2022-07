POL-OG: Achern - Bedrohung auf dem Parkplatz

Steinach (ots) - Bei einem Auffahrunfall trug am Dienstagnachmittag ein 70-jähriger Motorradfahrer Verletzungen davon. In der Welschensteinacher Straße musste der Senior gegen 15:30 Uhr aufgrund eines abbiegenden Lastwagens abbremsen. Dies bemerkte ein 19-jähriger Skoda-Fahrer offenbar zu spät und fuhr dem Motorradfahrer hinten auf, worauf der Zweiradfahrer zu Fall kam. Der 70-Jährige wurden anschließend in das Klinikum nach Offenburg gebracht. Der Sachschaden am ...

