Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto angefahren und abgehauen (18.07.2021)

Hüfingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Samstag, 21.45 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, auf der Jakobstraße. Ein Unbekannter beschädigte einen vor dem Haus Nummer 8 geparkten BMW an der hinteren linken Tür sowie an der Stoßstange hinten links. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell