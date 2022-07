Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Auto contra Motorrad

Appenweier (ots)

Bei der Einfahrt vom Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in die Sander Straße ist es am Dienstagmittag zu einem Zusammenprall zwischen einer 33 Jahre alten VW-Lenkerin und einem 22-jährigen Motorradfahrer gekommen. Der Biker hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen und wurde von Helfern des Rettungsdienstes in eine Klinik nach Achern gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Autofahrerin gegen 12:40 Uhr vom Parkplatz nach links in die Sander Straße einbiegen, als es zur Kollision mit dem aus Richtung Kreisverkehr herannahenden Fahrer einer Suzuki kam. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeipostens Appenweier auf rund 3.000 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell