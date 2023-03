Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 10.03.2023 - 11.03.2023; Stand 22:30 Uhr

Betrugsversuch durch Schockanruf

Am 10.03.2023 erhält eine 83-jährige, in Clausthal-Zellerfeld wohnhafte Bürgerin, einen Schockanruf durch einen bislang unbekannten männlichen Täter. In dem Telefongespräch, welches auf ihrem Mobiltelefon eingegangen ist, wird sie dazu aufgefordert 80 000 Euro zu zahlen. Inhaltlich schildert der Täter in dem Gespräch, dass ihr Sohn wegen der Beteiligung an einem tödlichen Verkehrsunfall festgenommen worden sei und das Geld zur Freilassung seiner Person dienen würde. Der Sachverhalt ist rechtzeitig dem Polizeikommissariat Oberharz mitgeteilt worden, sodass es glücklicherweise zu keinem Vermögensschaden gekommen ist.

An dieser Stelle wird nochmals vor derartigen oder gleichgelagerten Anrufen gewarnt. Bei zweifelhaften Anrufen beenden sie eigenständig das Gespräch und kontaktieren sie für Rückfragen ihre örtliche Polizeidienststelle.

Sachbeschädigungen

In der Zeit zwischen dem 08.03.2023 bis zum 11.03.2023 kommt es an einem Gebäude, im Bereich der Walther-Nernst-Straße, zu Sachbeschädigungen an Fensterglasscheiben sowie zu großflächigen Farbschmierereien (Graffiti).

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder Hinweise auf den/ die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Oberharz zu melden.

