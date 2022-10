POL-BO: 87-Jährigen ausgeraubt: Polizei fahndet nach Täterduo mit dunklem Kleinwagen

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in eine Bochumer Firma sucht die Polizei jetzt Zeugen. Vier unbekannte Männer drangen am 13. Oktober, gegen kurz vor 22 Uhr, in eine Sanitärfirma an der Straße "Am Vorort" in Bochum-Langendreer ein. Nach bisherigem Stand entwendeten sie Altmetall und flüchteten anschließend mit einem weißen Lieferwagen in Richtung Industriestraße. Eine nähere Beschreibung der vier Täter liegt ...

mehr