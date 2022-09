Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Motorradfahrer leicht verletzt

Gernsbach (ots)

Ein 24-jähriger Fahrer eines Motorrads befuhr am frühen Montagabend die L78 von Gernsbach kommend in Richtung Nachtigall. Mutmaßlich aufgrund des einsetzenden Regens bremste er in einer Linkskurve zu stark, kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem dortigen Grünstreifen zum Liegen. Hierbei wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Am Motorrad entstand lediglich ein geringer Schaden.

