Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Diebstahl von Wohnwagen vorläufig festgenommen

Lahr (ots)

Nach dem Diebstahl eines Wohnwagens am Freitagnachmittag in Lahr, richten sich die Ermittlungen gegen zwei 44 und 49 Jahre alte Tatverdächtige. Gegen 13:30 Uhr sollen sie einen zum Verkauf stehenden und eine Woche zuvor besichtigten Wohnwagen in der Fritz-Rinderspacher-Straße einfach an ihren Opel Zafira gekuppelt haben und in Richtung Grenze gefahren sein. Eine Fahndung der alarmierten Polizei führte schließlich dazu, dass das Duo gestoppt und vorläufig festgenommen werden konnte. Der Wohnanhänger konnte im Anschluss an die Besitzer übergeben werden. Ob ein Zusammenhang zu zurückliegenden Fällen besteht, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

