Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kind nach Sturz schwer verletzt

Offenburg (ots)

Nach einem Sturz aus einem Fenster in der Rheinstraße am Samstagabend, hat ein vierjähriges Kind schwerer Verletzungen davon getragen. Offenbar öffnete das Kind selbst beim Spielen mit anderen Kindern das Fenster eines Zimmers und stürzte dabei aus diesem. Hierdurch fiel es rund sechseinhalb Meter in einen darunter befindlichen Kellerabgang und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde das Kind durch einen Rettungshubschrauber, der auf dem Freiburger Platz landete, in eine Klinik gebracht. Für die Rettungsmaßnahmen mussten umliegende Straßen zeitweise gesperrt werden.

