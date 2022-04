Polizei Gütersloh

POL-GT: Bewohner verstirbt bei Brand an der Graebestraße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - In der vergangenen Donnerstagnacht (07.04.) verstarb ein 52-jähriger Mann bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Graebestraße.

Zeugen verständigten Polizei- und Feuerwehrkräfte gegen 02.45 Uhr über den Brand mit starker Rauchentwicklung in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Halle begannen nach dem Eintreffen umgehend mit der Brandbekämpfung. Zeitgleich befreiten die Einsatzkräfte aus der Brandwohnung den 52-Jährigen, der im weiteren Verlauf noch am Brandort seinen schweren Verletzungen erlag. Alle weiteren Bewohner konnten unverletzt aus dem Haus begleitet werden.

Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh wurden noch in der Nacht verständigt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern derzeitig an.

Durch das Feuer entstand zudem ein Gebäudeschaden, der ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Eurobereich liegt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell