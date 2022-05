Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - E-Scooter geklaut

Leichtes Spiel hatte ein Dieb am Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Der E-Scooter stand zwischen 1.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Straße Friedrichsau. Der Besitzer hatte sein Gefährt lediglich mit einem Schloss am Vorderrad gesichert. Der unbekannte Dieb konnte den Scooter somit ohne große Probleme wegschaffen.

Schließen Sie ihren E-Scooter immer ab. Am besten befestigen sie diesen zusätzlich mit einem Schloss an einem fest verankerten Gegenstand. Auch wenn Sie nur kurz abwesend sind. Den besten Diebstahl-Schutz bieten dabei stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Durch das Anbringen eines versteckten Senders am Rad verhindern Sie keinen Diebstahl. Diese Sender, so genannte GPS-Tracker, alarmieren aber den Besitzer per SMS auf das Mobiltelefon, wenn das abgestellte Gefährt bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den aktuellen Standort. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de.

