Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.03.2023

Goslar (ots)

Goslar

-Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhaus

Unbekannte gelangten am Samstagabend auf bislang nicht bekannte Weise in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses im Brieger Weg in Goslar-Jürgenohl.

Im Zeitraum zwischen 18 bis 22.20 Uhr wurden dort mehrere Keller angegangen und u.a, eine Gasflasche entwendet.

Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Landkreis Goslar

-Die Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist verbesserungsfähig

Dieses Fazit zieht die Polizeiinspektion Goslar zum Ende der in der vergangenen Woche anlässlich des Themenschwerpunktes "Rücksicht im Straßenverkehr" durchgeführten Kontrollaktionen.

Die Polizeiinspektion hatte sich an den landesweit durchgeführten Kontrollen beteiligt und durch eigene Bedienstete in Zusammenarbeit mit den auf den Polizeikommissariaten tätigen Kolleginnen und Kollegen sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten initiiert.

Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Überwachung der Geschwindigkeit innerhalb sensibler Bereiche wie z.B. Kindergärten, Schulen oder Altenheimen oder verkehrsberuhigte Zonen.

Ferner standen die Ablenkung der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer z.B. durch Handynutzung am Steuer oder Lenker im Fokus der Einsatzkräfte.

Bei den Kontrollen wurden folgende Verstöße festgestellt: -7 Straftaten

Hierunter fanden sich Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis. In einem Fall wurden die Beamten beleidigt und fertigten eine Strafanzeige.

-295 Verkehrsordnungswidrigkeiten, hierunter u.a.:

-4 Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln

-73 Geschwindigkeitsverstöße, davon 10 x Bußgeldverfahren. In drei von diesen Fällen müssen die Betroffenen mit einem Fahrverbot rechnen. Der traurige Höchstwert wurde in einer 10 km/h Zone in der Seesener Jacobsonstr. mit 39 km/h gemessen.

-17 Verstöße gegen die Gurtpflicht. Hiervon wurden in sechs Fällen Kinder durch die Verantwortlichen nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschnallt.

In 14 Fällen wurden Verkehrsteilnehmer angehalten, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten.

"Unter Berücksichtigung, dass es sich bei den Maßnahmen trotz mehrstündiger Kontrollen um "Stichproben" handelte, und dass aufgrund der Witterungslage nur in reduziertem Umfang Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden konnten, handelt es sich um ein Ergebnis, was aufhorchen lässt", so der Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Goslar, Polizeioberrat Schierarndt, in seiner Bewertung der Ergebnisse. Er kündigt eine Intensivierung der Kontrollen an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell