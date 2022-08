Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Dreiste Ausrede - Störung der Totenruhe + Verletzte Katze-Angefahren? + Rollerdiebstahl + Sachbeschädigungen + Autofahrt unter Alkoholeinfluss + Rollerfahrt unter Drogeneinfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dernbach - Dreiste Ausrede - Störung der Totenruhe

Am Mittwoch, 03. August, meldete eine Zeugin, dass sie auf dem Friedhof Dernbach einen Mann dabei ertappte, wie er mit Hammer und Meißel die aus Metall bestehende Beschriftung von Grabsteinen abschlug. Darauf angesprochen entgegnete der Mann im Auftrag der Gemeinde zu handeln, was sich schnell als Lüge herausstellte. Zu Werke ging ein polizeibekannter 65 Jahre alte Mann aus dem Hinterland. Er muss sich demnächst wegen Störung der Totenruhe in mehreren Fällen verantworten. Die Polizei verdächtigt ihn in der Zeit vom 01 bis zum 03. August Grabeinfassungen und Bronzebeschriftungen von Grabsteinen entfernt und gestohlen zu haben. Ein über den ideellen Wert hinausgehender Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Stadtallendorf - Verletzte Katze - Angefahren?

Die Polizei brachte in der Nacht zum Donnerstag, um kurz nach drei Uhr eine an vermutlich beiden Hinterläufen verletzte Katze in die Tierklinik. Die Katze lag in der Niederkleiner Straße vor dem Haus Nr. 34. Es ist durchaus möglich, dass die Verletzungen bei der Kollision mit einem Fahrzeug entstanden. Bislang ergaben sich allerdings keine konkreten Anhaltspunkte. Die Polizei bittet etwaige Zeugen eines Geschehens, dass zur Verletzung der Katze geführt haben könnte, sich zu melden. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Cölbe - Warenautomat beschädigt

Den Spuren nach beschädigte ein noch unbekannter Täter durch Feuer eine Plastikscheibe beim Verkaufsautomaten in der Kasseler Straße 83. Die Sachbeschädigung muss zwischen 12 Uhr am Mittwoch und 07 Uhr am Donnerstag passiert sein. Wer hat in dieser Zeit Personen am Automaten bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sterzhausen - Roten Roller gestohlen

Die Polizei bittet nach dem Diebstahl eines roten Motorrollers, einer Piaggio Gilera Runner, um sachdienliche Hinweise. An dem Zweirad befindet sich das Versicherungskennzeichen 165 TVE. Der Roller im Wert von 1000 Euro stand zur Tatzeit zwischen 14 Uhr am Dienstag und 03.15 Uhr am Donnerstag, 04. August, abgeschlossen auf dem Hof der Wittgensteiner Straße 50. Wo ist der Roller jetzt? Wer hat den Roller in der Zwischenzeit gesehen und kann den Fahrer beschreiben? Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach - Werbebanner am Sportplatz beschädigt

Durch die mutwillige Beschädigung zweier Werbebanner auf dem Sportplatz im Hausbergweg entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Polizei Biedenkopf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 22 Uhr am Dienstag und 13 Uhr am Mittwoch, 03. August, Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Herzhausen - Maschendrahtzaun aufgeschnitten

Am Dienstag, 02. August, um 23.30 Uhr, wurde an der Grünschnitt Ablagestelle in der Gemarkung Bodenacker der durchgeschnittene Maschendrahtzaun bemerkt. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Wann genau es zur Sachbeschädigung kam steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Autofahrt mit fast 1,7 Promille

Die Polizei Marburg stoppte am Mittwoch, 03. August, gegen 22.15 Uhr in der Weintrautstraße ein Auto und stellte fest, dass die 53 Jahre alte Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Test bestätigte den Verdacht mit einer Anzeige von 1,69 Promille. Es folgten wie üblich in solchen Fällen das sofortige Ende der Fahrt, die Sicherstellung des Führerscheins und die Entnahme der angeordneten Blutprobe durch den Arzt.

Wehrda - Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss

Der Drogentest des 44 Jahre alten Fahrers eines Motorrollers reagierte auf THC und Amphetamine. Für den Mann endete die Rollerfahrt mit der Kontrolle durch die Polizei Marburg am Mittwoch, 03. August, um 12.45 Uhr in Wehrda. Die Polizei veranlasste auch in diesem Fall die notwendige Blutprobe.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell