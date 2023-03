Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Am Montag, dem 13.03.2023, gegen 12:00 Uhr, wird ein Volkswagen T6 in der Straße Am Güterbahnhof 2 auf einem Firmenparkplatz zum Parken abgestellt. Als der 58jährige Halter am Folgetag, gegen 08.00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrt muss er feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug gegen die Heckklappe seines Transporters gefahren war. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne seinen / ihren gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten und beging damit eine Verkehrsunfallflucht. Der Schaden am VW Transporter wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den/die Verursacher/in erbittet das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911 11-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell