Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruchsversuch in Kiosk - Die Polizei sucht nach Zeugen

Selm (ots)

In der Nacht zu Sonntag (29.01.23) versuchten zwei unbekannte, männliche Täter um 00:14 Uhr in einen Kiosk an der Waltroper Straße in Selm einzubrechen. Sie zerstörten sowohl eine Plastikrollade, ebenso hebelten sie an der Metalltür der Örtlichkeit. Ein 63-jähriger Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Nachdem die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten diese in Richtung Südwall. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Täterbeschreibung: 1. TV: 180-185 cm groß männlich 18-20 Jahre schlank dunkle Hose schwarze Jacke weiße Kapuze deutschsprachig 2. TV: 170-175 cm groß männlich 18-20 Jahre schlank dunkel gekleidet deutschsprachig

Wer kann sachdienliche Angaben machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02389- 921 3420 oder 02303- 921 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell